В Узбекистане раскрыли аферу с поступлением в вуз за $10 тысяч

Источник: Sputnik

На днях в органы СНБ с заявлением обратилась жительница села Куштегирмон Багдадского района Ферганской области, которая сообщила, что некая Жамила предлагает ей за 10 тысяч долларов помочь в поступлении пятерых ее знакомых на заочное отделение Кокандского государственного института. Женщина оценила каждого абитуриента в 2 тысячи долларов.

«На основании данного заявления была организована оперативная группа, которая задержала женщину с поличным при получении 10 тысяч долларов. В ходе предварительного дознания было установлено, что задержанная 55-летняя Жангиш Тураева является уроженкой Ташкентской области, сейчас проживает в селе Жахонобод Дангаринского района», — отметил представитель силового ведомства.

Также стало известно, что Тураева ранее привлекалась к уголовной ответственности по статьям 168 (мошенничество) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).