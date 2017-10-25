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15:35 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане раскрыли аферу с поступлением в вуз за $10 тысяч

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности раскрыли очередную аферу с поступлением за деньги в один из вузов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

На днях в органы СНБ с заявлением обратилась жительница села Куштегирмон Багдадского района Ферганской области, которая сообщила, что некая Жамила предлагает ей за 10 тысяч долларов помочь в поступлении пятерых ее знакомых на заочное отделение Кокандского государственного института. Женщина оценила каждого абитуриента в 2 тысячи долларов.

«На основании данного заявления была организована оперативная группа, которая задержала женщину с поличным при получении 10 тысяч долларов. В ходе предварительного дознания было установлено, что задержанная 55-летняя Жангиш Тураева является уроженкой Ташкентской области, сейчас проживает в селе Жахонобод Дангаринского района», — отметил представитель силового ведомства.

Также стало известно, что Тураева ранее привлекалась к уголовной ответственности по статьям 168 (мошенничество) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).

Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре возбудил в отношении задержанной дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

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