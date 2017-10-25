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14:49 (мск), источник: RNS

ФТС заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд с начала года

Федеральная таможенная служба (ФТС) с января по сентябрь 2017 года выявила незаконный перевод за пределы России $1,6 млрд, сообщил RNS начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев в кулуарах выставки «Таможенная служба-2017».

Источник: РИА "Новости"

«1,6 млрд долларов США — это сумма авансовых платежей без исполнения встречных обязательств, то есть это наша оценка, что (перевод из России. — RNS) более 1 млрд долларов США осуществляется незаконно за 9 месяцев 2017 года. А если мы говорим за прошлый год, то эта сумма составляла 2 млрд, в 2015 году она была 2,5 млрд, в 2013 году — 6,5 млрд долларов США», — сказал Шкляев.

Он отметил, что снижение объема незаконно выведенных денежных средств из России происходит благодаря взаимодействию ФТС и Центробанка.

«У нас на сегодняшний день есть закрытый канал связи с Центральным банком, и в рамках соглашения мы передаем информацию друг другу. Из Центрального банка к нам поступают все ведомости валютных операций, а в Центральный банк поступают декларации на товар. За счет этого взаимодействия мы исключили возможность предоставления поддельных деклараций в Центральный банк для подтверждения незаконных валютных операций», — рассказал Шкляев.

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