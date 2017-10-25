ФТС заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд с начала года

«1,6 млрд долларов США — это сумма авансовых платежей без исполнения встречных обязательств, то есть это наша оценка, что (перевод из России. — RNS) более 1 млрд долларов США осуществляется незаконно за 9 месяцев 2017 года. А если мы говорим за прошлый год, то эта сумма составляла 2 млрд, в 2015 году она была 2,5 млрд, в 2013 году — 6,5 млрд долларов США», — сказал Шкляев.