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14:27 (мск), источник: РБК

В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Центробанка зафиксировал атаку на российские банки с использованием вируса-шифровальщика BadRabbit, но компрометации ресурсов финансовых организаций не было обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Источник: Reuters

После обнаружения вирусной атаки ФинЦЕРТ направил участникам информационного обмена рекомендации, в которых говорилось, как выявить рассылаемое по почте вредоносное программное обеспечение и как противодействовать.

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Вирус-шифровальщик Bad Rabbit: день второй

По данным мониторингового центра, особенностью этого вредоносного программного обеспечения является то, что оно собирает пароли пользователей зараженных компьютеров и загружает дополнительные вредоносные модули, используя полученные данные.

Банк России предупреждает, что злоумышленники продолжат распространять зараженное программное обеспечение. Обычно на e-mail приходит письмо с вложенным вирусом, после чего, обманным путем или злоупотребляя доверием, злоумышленники побуждают пользователя открыть вредоносный файл, и зараженное программное обеспечение активируется.

О том, что BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, сообщал Илья Сачков, гендиректор компании Group-IB, которая расследует киберпреступления. Были атакованы инфраструктуры банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании.

Накануне модифицированный вирус-шифровальщик Bad Rabbit произвел «сотни атак». Он имеет много отличий с вирусом Petya: Bad Rabbit не использует уязвимость Microsoft файл-сервера srv.sys, а шифрование происходит с использованием легального драйвера ядра dcrypt.sys.

По данным лаборатории ESET, от атак вируса пострадали несколько стран, но на Россию пришлось 65% атак. Например, вирус поразил сайты «Интерфакса» и «Фонтанки».

Позже Банк России пообещал проанализировать причины атаки на «Интерфакс» и проработать механизмы для предотвращения таких инцидентов в будущем.

«Вести.net»: Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель
Во время загрузки произошла ошибка.
12:12 (мск)© Ньюстюб
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