В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Центробанка зафиксировал атаку на российские банки с использованием
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Центробанка зафиксировал атаку на российские банки с использованием
После обнаружения вирусной атаки ФинЦЕРТ направил участникам информационного обмена рекомендации, в которых говорилось, как выявить рассылаемое по почте вредоносное программное обеспечение и как противодействовать.
По данным мониторингового центра, особенностью этого вредоносного программного обеспечения является то, что оно собирает пароли пользователей зараженных компьютеров и загружает дополнительные вредоносные модули, используя полученные данные.
Банк России предупреждает, что злоумышленники продолжат распространять зараженное программное обеспечение. Обычно на
О том, что BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, сообщал Илья Сачков, гендиректор компании
Накануне модифицированный
По данным лаборатории ESET, от атак вируса пострадали несколько стран, но на Россию пришлось 65% атак. Например, вирус поразил сайты «Интерфакса» и «Фонтанки».
Позже Банк России пообещал проанализировать причины атаки на «Интерфакс» и проработать механизмы для предотвращения таких инцидентов в будущем.