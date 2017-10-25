Пермские медики: в смерти колумбийского бодибилдера виноваты стероиды и мочегонные

Главный врач пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал журналистам об обстоятельствах гибели бодибилдера из Колумбии Родолфо Алексиса Торрес Рохаса. По словам доктора, после получения разрыва трицепса спортсмену была оказана медицинская помощь, и он продолжил тренировки, поскольку планировали выступить на соревнованиях по бодибилдингу в Перми. Однако через некоторое время начал страдать от одышки и повторно обратился к врачам.

В МСЧ № 7 медики обработали рану пациента, однако через несколько часов потребовался перевод спортсмена на искусственную вентиляцию легких, поскольку была тяжелая септическая пневмония.

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— На момент поступления практически не было тех участков легких, которые могли бы усваивать кислород и обеспечивать все ткани кислородом, а при этом мышечная масса огромная, но сосуды такие же, как у человека с нормальной мышечной массой. Это, безусловно, еще усугубляет состояние, — заявил Анатолий Касатов.

Давление Родолфо было крайне низким, поэтому ему приходилось постоянно вводить два мощных препарата для повышения давления. Затем перестали функционировать почки. Бодибилдера перевели в отделение реанимации краевой больницы, а проведенная компьютерная томография подтвердила изменения в легких, печени и то, что на руке не было остаточных гнойников, утверждает врач. Однако из-за нехватки кислорода мозг был сильно поврежден.

Четыре дня врачи боролись за жизнь колумбийца. Он был подключен к искусственной почке, шел процесс очищения крови, и в итоге наступили улучшения в работе сердца, уменьшен процесс воспаления в легких. Но 13 октября медики констатировали смерть головного мозга. В ночь на 16 октября пациент умер.

Окончательно разбираться в причинах смерти Родолфо Алексиса Торрес Рохаса будут следователи и судебные эксперты. Однако врачи краевой больницы утверждают, что у спортсмена был сильно подорван иммунитет из-за употребления стероидов и мочегонных препаратов. Поскольку применение анаболиков приводит к серьезным последствиям, в том числе к легкому распространению микробов из кишечника, образованию гнойных процессов и ослаблению сухожилий под нагрузкой, особенно в тех местах, куда препарат вводится часто, а обычно это, как говорит Анатолий Касатов, трицепс.

— Пациент сам сказал, что он принимал 200 мг фуросемида в день — мочегонного. Для понимания, любой из нас, выпив даже 40 мг фуросемида, будет сидеть в туалете минимум несколько часов и мочи будет где-то литра три с половиной, а здесь 200 мг. Это запредельная дозировка. Он должен был мочиться литров по десять в день, — рассказал заведующий отделением реанимации краевой клинической больницы Алексей Пономарев.

Напомним, Родолфо Алексис Торрес Рохас женился на россиянке и проживал в Перми. Колумбиец занимался бодибилдингом и активно тренировался, но в сентябре 2017 года порвал трицепс, после чего у него развился сепсис, который привел к смерти спортсмена.