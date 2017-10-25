Врач неотложки в Челябинске посоветовал пенсионерке ждать смерти

Челябинск, 25 октября — АиФ-Челябинск. В ночь со вторника на среду 86-летняя жительница Ленинского района вызвала неотложку, почувствовав, что у неё сильно поднялось давление и началась аритмия. Прибывший во втором часу ночи врач, женщина средних лет, измерила больной давление, выдала таблетку под язык и в сердцах заметила, что не было никакого резона вызывать медиков.

«Ты, старая, чем отвлекать нас от работы, лучше бы ложилась и смерти ждала!», — сказала врач скорой помощи, приехавшая на вызов ночью к моей бабушке, — возмущённо сообщила в Facebook внучка пенсионерки Ирина Колесникова. — Та заплакала и сказала, что рада бы, но все никак. Потом, говорит, сердце долго не могла успокоить".