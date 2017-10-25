Врач неотложки в Челябинске посоветовал пенсионерке ждать смерти
86-летняя жительница Ленинского района после визита скорой ещё долго не могла успокоиться.
86-летняя жительница Ленинского района после визита скорой ещё долго не могла успокоиться.
Челябинск, 25 октября —
«Ты, старая, чем отвлекать нас от работы, лучше бы ложилась и смерти ждала!», — сказала врач скорой помощи, приехавшая на вызов ночью к моей бабушке, — возмущённо сообщила в Facebook внучка пенсионерки Ирина Колесникова. — Та заплакала и сказала, что рада бы, но все никак. Потом, говорит, сердце долго не могла успокоить".
Пользователь утверждает, что бабушка не могла преувеличить и переврать реплику, брошенную врачом. «Весь день после визита скорой она провела в слезах, — рассказала Ирина корреспонденту сайта “АиФ-Челябинск”. — Понятно, что когда рядом с ней моя мама, её дочь, то и врачи ведут себя соответствующим образом — они вполне деликатны и осторожны в высказываниях. Мы хотели было звонить в скорую и жаловаться, но потом остыли, решив, что это бесполезно: всё равно врачи всегда друг друга выгораживают».