Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Цыбко отложено

В частности, бывший сенатор заявил ходатайства о личном участии в судебном заседании и участии члена СПЧ Андрея Бабушкина в качестве общественного защитника, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокаты попросили суд об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела. Также они ходатайствуют об изменении Цыбко меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Они просили приобщить дополнительные документы, связанные с состоянием здоровья осужденного.

Прокурор выступила против удовлетворения ходатайства о личном участии Цыбко в судебном заседании.

Суд объявил перерыв до 10.00 26 октября.