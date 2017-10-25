Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Цыбко отложено
Челябинский областной суд отложил на 26 октября заседание по апелляционной жалобе на приговор
Челябинский областной суд отложил на 26 октября заседание по апелляционной жалобе на приговор
В частности, бывший сенатор заявил ходатайства о личном участии в судебном заседании и участии члена СПЧ Андрея Бабушкина в качестве общественного защитника, передает корреспондент Накануне.RU.
Адвокаты попросили суд об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела. Также они ходатайствуют об изменении Цыбко меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Они просили приобщить дополнительные документы, связанные с состоянием здоровья осужденного.
Прокурор выступила против удовлетворения ходатайства о личном участии Цыбко в судебном заседании.
Суд объявил перерыв до 10.00 26 октября.
Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил