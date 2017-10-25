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14:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Цыбко отложено

Челябинский областной суд отложил на 26 октября заседание по апелляционной жалобе на приговор экс-сенатору Константину Цыбко. В ходе заседания Цыбко и его адвокаты заявили ряд ходатайств.

В частности, бывший сенатор заявил ходатайства о личном участии в судебном заседании и участии члена СПЧ Андрея Бабушкина в качестве общественного защитника, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокаты попросили суд об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела. Также они ходатайствуют об изменении Цыбко меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Они просили приобщить дополнительные документы, связанные с состоянием здоровья осужденного.

Прокурор выступила против удовлетворения ходатайства о личном участии Цыбко в судебном заседании.

Суд объявил перерыв до 10.00 26 октября.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки.

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