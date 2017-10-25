Житель Башкирии ворвался в чужой дом и укусил женщину

Житель Стерлитамака, перепив алкоголя, в мае 2017 года решился на преступление: он пробрался в чужой дом, разбив окно. Когда находившаяся внутри женщина сделала злоумышленнику замечание, тот повалил потерпевшую на пол, укусил мизинец левой руки, а также начал давить пальцами на глаза. После чего он схватил деревянную ложку и нанес многочисленные удары по телу женщину.