Житель Башкирии ворвался в чужой дом и укусил женщину
Мужчина выпил лишнего и решился на безумный поступок.
Мужчина выпил лишнего и решился на безумный поступок.
Житель Стерлитамака, перепив алкоголя, в мае 2017 года решился на преступление: он пробрался в чужой дом, разбив окно. Когда находившаяся внутри женщина сделала злоумышленнику замечание, тот повалил потерпевшую на пол, укусил мизинец левой руки, а также начал давить пальцами на глаза. После чего он схватил деревянную ложку и нанес многочисленные удары по телу женщину.
-В настоящее время по данному уголовному делу назначено судебное заседание, — уточнили в