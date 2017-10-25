Свердловские власти помогут пострадавшим в результате пожара в Серове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Администрация Серовского городского округа и Управление соцполитики Свердловской области окажут материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в жилом доме барачного типа в городе Серове, сообщил в среду ТАСС председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Серовского городского округа Юрий Герасименко.

Ранее в среду сообщалось, что в однокомнатной квартире в доме барачного типа на улице Сосьвинской в городе Серове произошел пожар, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей.

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«На заседании комиссии… было принято решение расселить семь пострадавших жильцов дома. Также им со стороны администрации Серовского городского округа будет оказана материальная помощь в размере 5−10 тыс. рублей. Также материальную помощь в таком же размере им окажет областное Управление социальной политики», — сказал Герасименко.

Он уточнил, что областное Управление соцполитики также окажет помощь родственником погибших в организации похорон, если те обратятся за помощью.