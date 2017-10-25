Под Ялтой парапланерист застрял на 25-метровой сосне

Прибывшие на место спасатели выяснили, что 55-летний парапланерист во время неудачного приземления застрял на дереве, зацепившись стропами за ветви деревьев.

«Высота сосен составляет 25 метров над землей. При помощи альпинистского снаряжения спасателями были проведены работы по спасению пострадавшего. Спасательная операция заняла более 2 часов», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Крымские спасатели благополучно спустили спортсмена с дерева, в медицинской помощи он не нуждался.