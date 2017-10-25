Под Ялтой парапланерист застрял на 25-метровой сосне
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В
Прибывшие на место спасатели выяснили, что 55-летний парапланерист во время неудачного приземления застрял на дереве, зацепившись стропами за ветви деревьев.
«Высота сосен составляет 25 метров над землей. При помощи альпинистского снаряжения спасателями были проведены работы по спасению пострадавшего. Спасательная операция заняла более 2 часов», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Крымские спасатели благополучно спустили спортсмена с дерева, в медицинской помощи он не нуждался.
Парапланерный спорт является одним из распространенных видов активного отдыха в Крыму: на полуострове работает множество клубов и школ. Ежегодно в Крыму проходят фестивали, открытые чемпионаты и кубки по парапланеризму, поэтому спасатели призывают всех любителей активного отдыха соблюдать правила безопасности и не испытывать судьбу.