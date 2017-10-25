Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Соловьев напомнил Собчак слова ее отца про Крым
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о дружбе с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Похмелье, закуска и хроническое опьянение: разбираем мифы об алкоголе
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14:47 (мск), источник: РИА Крым

Под Ялтой парапланерист застрял на 25-метровой сосне

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В горно-лесной зоне Крыма спасатели сняли с высокой сосны парапланериста, который застрял на дереве и не смог самостоятельно спуститься на землю. Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, инцидент произошел возле южнобережного поселка Мисхор.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что 55-летний парапланерист во время неудачного приземления застрял на дереве, зацепившись стропами за ветви деревьев.

«Высота сосен составляет 25 метров над землей. При помощи альпинистского снаряжения спасателями были проведены работы по спасению пострадавшего. Спасательная операция заняла более 2 часов», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Крымские спасатели благополучно спустили спортсмена с дерева, в медицинской помощи он не нуждался.

Парапланерный спорт является одним из распространенных видов активного отдыха в Крыму: на полуострове работает множество клубов и школ. Ежегодно в Крыму проходят фестивали, открытые чемпионаты и кубки по парапланеризму, поэтому спасатели призывают всех любителей активного отдыха соблюдать правила безопасности и не испытывать судьбу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год незаконно вывели $1,6 млрд из страны
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь