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15:57 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Артиллерийской в водителя автобуса брызнули из газового баллончика

В Калининграде на ул. Артиллерийской в водителя автобуса брызнули из газового баллончика. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

Инцидент произошёл во вторник, 24 октября, в 17:00. Автобус № 32 приехал на кольцо на ул. Артиллерийскую. За ним ехал автомобиль Audi голубого цвета. Водитель стал сдавать назад, чтобы развернуться. Автомобилисту это не понравилось.

По словам очевидца, водитель Audi вышел из машины и подошёл к автобусу. Он ударил водителя через открытое окно, после чего брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого автомобилист скрылся. Пассажиров в автобусе не было, только кондуктор.

«Полетели брызги, водитель схватился за лицо и стал сползать вниз. Я запомнила номер машины, вызвали полицию и медиков», — рассказала Клопс.Ru кондуктор.

На место приехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Пострадавшего водителя автобуса увезли в больницу. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, у 55-летнего водителя химический ожог глаз и лица. Ему оказали помощь и отпустили.

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