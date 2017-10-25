Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Соловьев напомнил Собчак слова ее отца про Крым
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Жена Кокшенова рассказала о состоянии актера
Армен Джигарханян подал на развод
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Похмелье, закуска и хроническое опьянение: разбираем мифы об алкоголе
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Несвижского района получил 14 лет лишения свободы за жестокое убийство тестя

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Несвижского района, признанный виновным в жестоком убийстве своего тестя, получил 14 лет лишения свободы, сообщил БЕЛТА начальник отдела прокуратуры Минской области Андрей Лытин.

Источник: БЕЛТА

В ходе судебного заседания установлено, что днем 22 февраля 2017 года между обвиняемым и его тестем во время распития спиртных напитков внезапно возникла ссора. Первый с целью убийства умышленно со значительной силой нанес 67-летнему мужчине не менее 31 удара руками и ногами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, а также не менее трех раз прыгнул ему на грудную клетку, причинив телесные повреждения.

После этого вытащил потерпевшего из дома и оставил в бессознательном состоянии на крыльце при температуре воздуха не выше плюс 1,5 градусов. В результате потерпевший, испытывая особые страдания и мучения, скончался на месте.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, тяжести наступивших последствий, а также данных, характеризующих личность виновного, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор Минского областного суда вступил в силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд арестовал напавшего на московскую журналистку
Гороскоп на сегодня
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год незаконно вывели $1,6 млрд из страны
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь