Житель Несвижского района получил 14 лет лишения свободы за жестокое убийство тестя

В ходе судебного заседания установлено, что днем 22 февраля 2017 года между обвиняемым и его тестем во время распития спиртных напитков внезапно возникла ссора. Первый с целью убийства умышленно со значительной силой нанес 67-летнему мужчине не менее 31 удара руками и ногами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, а также не менее трех раз прыгнул ему на грудную клетку, причинив телесные повреждения.