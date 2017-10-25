Житель Несвижского района получил 14 лет лишения свободы за жестокое убийство тестя

В ходе судебного заседания установлено, что днем 22 февраля 2017 года между обвиняемым и его тестем во время распития спиртных напитков внезапно возникла ссора. Первый с целью убийства умышленно со значительной силой нанес 67-летнему мужчине не менее 31 удара руками и ногами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, а также не менее трех раз прыгнул ему на грудную клетку, причинив телесные повреждения.
После этого вытащил потерпевшего из дома и оставил в бессознательном состоянии на крыльце при температуре воздуха не выше плюс 1,5 градусов. В результате потерпевший, испытывая особые страдания и мучения, скончался на месте.
С учетом общественной опасности совершенного преступления, тяжести наступивших последствий, а также данных, характеризующих личность виновного, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор Минского областного суда вступил в силу.