Трое серовчан умерли из-за «омывайки»

В Серове в квартире дома на улице Льва Толстова нашли тела двух мужчин и женщины. Организована проверка.

Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель Серовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Базуев, трупы пролежали в квартире несколько дней — они уже начали разлагаться. Рядом стояла наполовину пустая 5-литровая канистра стеклоомывающей жидкости. По всей вероятности, погибшие употребляли ее — «омывайка» была налита в стаканы.