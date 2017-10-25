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15:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трое серовчан умерли из-за «омывайки»

Которую выпили.

В Серове в квартире дома на улице Льва Толстова нашли тела двух мужчин и женщины. Организована проверка.

Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель Серовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Базуев, трупы пролежали в квартире несколько дней — они уже начали разлагаться. Рядом стояла наполовину пустая 5-литровая канистра стеклоомывающей жидкости. По всей вероятности, погибшие употребляли ее — «омывайка» была налита в стаканы.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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