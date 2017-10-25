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17:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Краснодарском крае выявлено 20 преступлений, связанных с участием в ИГ

Прокуратура Краснодарского края озвучила итоги деятельности по противодействию экстремизму за 9 месяцев 2017 года.

Всего правоохранительными органами региона выявлено 20 преступлений, связанных с участием в международной террористической организации ИГ, запрещенной Верховным Судом РФ.

Силовики предотвратили выезд из края четырех человек, которые намеревались уехать в Сирию для вступления в число боевиков ИГ. Пресечено 20 преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 15 человек признаны виновными в распространении экстремистских материалов, блокирован доступ более чем к 150 запрещенным интернет-ресурсам.

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