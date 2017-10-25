В Краснодарском крае выявлено 20 преступлений, связанных с участием в ИГ

Силовики предотвратили выезд из края четырех человек, которые намеревались уехать в Сирию для вступления в число боевиков ИГ. Пресечено 20 преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 15 человек признаны виновными в распространении экстремистских материалов, блокирован доступ более чем к 150 запрещенным интернет-ресурсам.