В Краснодарском крае выявлено 20 преступлений, связанных с участием в ИГ
Прокуратура Краснодарского края озвучила итоги деятельности по противодействию экстремизму за 9 месяцев 2017 года.
Прокуратура Краснодарского края озвучила итоги деятельности по противодействию экстремизму за 9 месяцев 2017 года.
Всего правоохранительными органами региона выявлено 20 преступлений, связанных с участием в международной террористической организации ИГ, запрещенной Верховным Судом РФ.
Силовики предотвратили выезд из края четырех человек, которые намеревались уехать в Сирию для вступления в число боевиков ИГ. Пресечено 20 преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 15 человек признаны виновными в распространении экстремистских материалов, блокирован доступ более чем к 150 запрещенным