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15:06 (мск), источник: РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Новосибирска, перерезавшему горло теще

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Житель Новосибирской области, перерезавший горло бывшей теще на крыльце дома на глазах у прохожих и ударивший более 10 раз ножом бывшую жену, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

Мужчина преследовал бывшую жену, которая развелась с ним в 2015 году, и угрожал ей, не желая прекращать отношения. Он также угрожал бывшей теще, с которой был в плохих отношениях еще будучи в браке с ее дочерью. Женщины обращались к правоохранителям, но безрезультатно, отметили в прокуратуре.

В ноябре 2016 года мужчина поджидал экс-супругу в подъезде дома с ножом. Он завел ее в подвал и под угрозой убийства несколько часов требовал от нее снова начать жить вместе. Осужденный отпустил женщину, получив обещание возобновить с ним отношения. Она обещание не выполнила, и тогда мужчина решил убить бывшую тещу, решив, что в этом виновата именно она, уточняется в сообщении.

Осужденный знал, что утром бывшая теща уводит в детский сад его же ребенка, подкараулил ее в подъезде дома, более 10 раз ударил ее ножом, а потом и бывшую жену, которая вышла из квартиры на крики матери. Он подумал, что экс-супруга мертва, догнал экс-тещу на крыльце, куда та смогла выбраться из подъезда, и перерезал ей горло на глазах у прохожих. Приехавшие медики успели спасти бывшую супругу осужденного, но ее мать умерла. Мужчина во всем признался и показал место, где выбросил нож. Его признали виновным по статьям УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц», добавили в прокуратуре.

«Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Также суд лишил мужчину родительских прав (у осужденного есть общие с экс-супругой дети) и взыскал с него миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, дополняется в сообщении.

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 Суд вынес приговор жителю Новосибирска, перерезавшему горло теще
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