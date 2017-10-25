Еще два случая бешенства на Дону: взбесившая овчарка грызла землю, а больная лиса напала на пенсионерку

Молодая немецкая овчарка взбесилась в городе Белая Калитва. К ветеринарным врачам обратился ее хозяин, когда заметил странное поведение собаки — она вела себя агрессивно, грызла землю и отказывалась от еды и воды. Овчарку изолировали, а через несколько дней она умерла. Анализы подтвердили диагноз «бешенство».

Ветеринарные специалисты напоминают, бешенство — это особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Жителям Ростовской области необходимо соблюдать меры предосторожности: один раз в год прививать своих питомцев от бешенства (в государственных станциях по борьбе с болезнями животных такую прививку сделают бесплатно), а также предотвращать контакт с бездомными и дикими плотоядными животными, в случае укуса или ослюнения таким животным, сразу обращаться за помощью в ветеринарную службу и медицинское учреждение.