Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Герои телешоу, которое приняли негативно, заработают $150 млн
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
Муж Лядовой спасся из клиники, лечившей Марьянова
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
СМИ: 53-летняя Ольга Крутая показала фигуру в смелом платье
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Неизвестные незаконно вырубили 12 деревьев на улице Пешестрелецкой в Воронеже

Ущерб окружающей среде составил 200 тыс рублей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Неизвестные вырубили десять вязов, клен и тополь на улице Пешестрелецкой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 25 октября. Нарушители нанесли окружающей среде ущерб в 200 тыс. рублей.

Деревья вырубили у дома № 86. Нарушения вскрылись при прокурорской проверке. Полицейские разыскивают нарушителей. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (о незаконной рубке до степени прекращения роста деревьев). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Пусть мама увидит. Переживший двойное предательство Кирилл
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить слова Собчак о Крыме
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь