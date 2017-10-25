Неизвестные незаконно вырубили 12 деревьев на улице Пешестрелецкой в Воронеже
Ущерб окружающей среде составил 200 тыс рублей.
Ущерб окружающей среде составил 200 тыс рублей.
Неизвестные вырубили десять вязов, клен и тополь на улице Пешестрелецкой, сообщила
Деревья вырубили у дома № 86. Нарушения вскрылись при прокурорской проверке. Полицейские разыскивают нарушителей. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (о незаконной рубке до степени прекращения роста деревьев). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.