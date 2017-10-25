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16:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директор МУП «Ритуал» опроверг версию Минздрава о самовольном вывозе тела в Иркутске

Сотрудники ритуальной компании не похитили тело, а получили его у сотрудника госучреждения, считает Иван Слепцов.

Директор МУП «Ритуал» Иван Слепцов опроверг заявление министерства здравоохранения Иркутской области о том, что сотрудники ритуальной службы похитили тело из морга, из-за чего умершие были перепутаны. По его словам, сотрудники ритуальной службы не самовольно вывезли тело из государственного учреждения, а получили его у сотрудника морга. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

«Как только я узнал об этой ситуации, то затребовал объяснительные от работников. Так вот, 20 октября в 20.00 они подъехали к моргу, чтобы забрать тело для погребения, присутствовали и родственники умершего. Работники морга действительно попросили моих сотрудников подождать, поскольку тело еще не одели, что и было сделано. У нас не было никаких возможностей забрать умершего, более того, не было и причин торопиться. Примерно через полчаса сотрудник морга выдал моим подчиненным тело. Мы погрузили его в машину и в открытом гробу предъявили родственникам, они подтвердили, что их все устраивает. Перед смертью мужчина долго и серьезно болел, возможно, поэтому родственники не поняли, что хоронят не своего близкого. После захоронения они подписали акт по оказанию услуг», — отметил Иван Слепцов.

После, по словам главы учреждения, из морга начали звонить и требовать тело обратно, однако директору морга было разъяснено, что эксгумация не может проводиться немедленно по требованию, для этого существует установленная законом процедура, требуется разрешение следственных органов, уведомление администрации.

«Очевидно, что вопрос этот пытались решить кулуарно, чтобы не привлекать внимания общественности и руководящих структур. Когда же я отказался нарушать закон, сотрудники морга сменили тактику и решили обвинить работников МУП “Ритуал”. После этого специалисты морга самостоятельно выкопали тело с нарушением всех положенных в этом случае процедур. Хочу отметить, что мы записывали на видео эту процедуру и готовы предъявить запись контролирующим ораганам. Кстати, на видео хорошо видно, что мы не препятствовали эксгумации, поскольку с работниками морга был представитель полиции», — говорится в сообщении.

Директор «Ритуала» также опроверг информацию о том, что он не выходил на связь, и сообщил, что в морге имеется система видеонаблюдения. Глава учреждения уверен, если запись не потеряется или не окажется испорченной, то можно убедиться, что сотрудники не похищают тело из морга, а получают его у сотрудника государственного учреждения.

В сообщении также отмечается, что настоящее тело было захоронено без дополнительной оплаты.

Напомним, что следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту подмены в морге тел двух умерших мужчин. Выясняются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По версии Минздрава Иркутской области, работники ритуальной службы «Ритуал» могли не дожидаясь выдачи тела, забрать не того покойного из морга. Сейчас руководство Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы начало служебную проверку по факту пропажи тела.

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