​Закрыто кафе в Ревде, где отравились юные спортсмены

«УралПолит.Ru» писал о том, что четверо юных спортсменов из Магнитогорска, приехавших в Ревду на турнир по футболу, попали к врачам с признаками кишечной инфекции.

Специалисты начали эпидемиологическое расследования случаев заболеваний острой кишечной инфекцией с выездом в гостиницу, где проживали пострадавшие и в кафе, поставлявшим спортсменам питание, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В ходе проверки кафе… выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 октября, составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении в отношении владелицы. Кафе закрыто до решения суда, информирует надзорное ведомство.