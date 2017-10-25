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15:25 (мск), источник: УралПолит.ру

​Закрыто кафе в Ревде, где отравились юные спортсмены

РЕВДА, 25 октября, ИА УралПолит.Ru. Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Ревде, в котором, возможно, отравились дети из Магнитогорска.

«УралПолит.Ru» писал о том, что четверо юных спортсменов из Магнитогорска, приехавших в Ревду на турнир по футболу, попали к врачам с признаками кишечной инфекции.

Специалисты начали эпидемиологическое расследования случаев заболеваний острой кишечной инфекцией с выездом в гостиницу, где проживали пострадавшие и в кафе, поставлявшим спортсменам питание, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В ходе проверки кафе… выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 октября, составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении в отношении владелицы. Кафе закрыто до решения суда, информирует надзорное ведомство.

Ситуация находится на контроле областного управления Роспотребнадзора.

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