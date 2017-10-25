Суд на Урале добавил 6 лет «строгача» убийце сотрудницы Tele2

Житель Челябинска осужден за убийство женщины, совершенное в присутствии ее ребенка.

Сегодня, 25 октября 2017 года Челябинский областной суд вынес новый приговор по громкому уголовному делу об убийстве сотрудницы Tele2, совершенному в конце февраля 2016 года, — мужчине вменили еще одну статью УК РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В суде установлено, что Иван Коротков 1989 года рождения в феврале 2016 года на почве возникших личных неприязненных отношений совершил убийство знакомой девушки в одной из квартир Металлургического района Челябинска, нанеся несколько ножевых ранений активно сопротивляющейся потерпевшей. После совершения убийства похитил из квартиры мобильный телефон, ноутбук, рюкзак и куртку.

Во время убийства потерпевшей в квартире находился ее малолетний сын, который в дальнейшем в течение 20 часов до момента обнаружения трупа находился в квартире один.

Ребенка и тело погибшей обнаружили спустя сутки коллеги потерпевшей.

Преступника тоже нашли быстро: будучи пьяным, он перепутал куртки и ушел в чужой верхней одежде, оставив в квартире свою, в кармане которой лежала повестка в суд на его имя.

В июне 2016 года Коротков осужден Металлургическим районным судом по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери убитой женщины с него взыскали 900 тыс. рублей морального вреда.

С данным приговором не согласились потерпевшие, в результате чего Челябинским областным судом, с учетом мнения прокурора, поддержавшего жалобы потерпевших, приговор был отменен, а уголовное дело возвращено прокурору Металлургического района Челябинска для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Сегодня, 25 октября, Иван Коротков признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Суд приговорил Короткова к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.