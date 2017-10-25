Четыре пермяка отравились суши
Очередное отравление было зафиксировано среди клиентов Sushi Life. Во время проверки заведения специалисты Роспотребнадзора обнаружили санитарные нарушения.
Очередное отравление было зафиксировано среди клиентов Sushi Life. Во время проверки заведения специалисты Роспотребнадзора обнаружили санитарные нарушения.
В Перми с 14 по 17 октября было зарегистрировано четыре случая отравления среди клиентов службы доставки суши и роллов Sushi Life. Врачи поставили пострадавшим предварительным диагноз: острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. В результате три человека были госпитализированы.
По данному факту сотрудниками краевого Роспотребнадзора было начато расследование. Помещение Sushi Life, в котором делают суши, проверили и обнаружили там нарушения санитарных правил. Были отобраны пробы.
Сейчас материалы обследования направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности Sushi Life.