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15:38 (мск), источник: Новости Перми

Четыре пермяка отравились суши

Очередное отравление было зафиксировано среди клиентов Sushi Life. Во время проверки заведения специалисты Роспотребнадзора обнаружили санитарные нарушения.

В Перми с 14 по 17 октября было зарегистрировано четыре случая отравления среди клиентов службы доставки суши и роллов Sushi Life. Врачи поставили пострадавшим предварительным диагноз: острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. В результате три человека были госпитализированы.

По данному факту сотрудниками краевого Роспотребнадзора было начато расследование. Помещение Sushi Life, в котором делают суши, проверили и обнаружили там нарушения санитарных правил. Были отобраны пробы.

Сейчас материалы обследования направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности Sushi Life.

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