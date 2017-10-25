Четыре пермяка отравились суши

В Перми с 14 по 17 октября было зарегистрировано четыре случая отравления среди клиентов службы доставки суши и роллов Sushi Life. Врачи поставили пострадавшим предварительным диагноз: острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. В результате три человека были госпитализированы.



По данному факту сотрудниками краевого Роспотребнадзора было начато расследование. Помещение Sushi Life, в котором делают суши, проверили и обнаружили там нарушения санитарных правил. Были отобраны пробы.



Сейчас материалы обследования направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности Sushi Life.