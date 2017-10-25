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16:09 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавшая 2 недели назад в лесах Гомельщины бабушка погибла

Тело женщины нашли утром в среду 25 октября в нескольких километрах от деревни, где она проживала.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Пожилая женщина, пропавшая две недели назад в лесу в Буда-Кошелевском районе, погибла, сообщил в среду поисково-спасательный отряд «Симуран».

Пенсионерка, жившая в деревне Петравичи, ушла в лесной массив 11 октября за еловыми лапками и исчезла. Ее поисками занимались правоохранители, волонтеры и спасатели МЧС.

«Женщина найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда.

Волонтеры при этом не раскрывают подробностей обнаружения тела 84-летней бабушки.

Известно только, что пропавшую нашли утром в среду 25 октября в нескольких километрах от деревни, где она проживала.

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