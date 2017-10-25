В Прикамье врача наказали ограничением свободы за смерть пациента

10 августа 2016 года в больницу в связи с затруднительным дыханием обратился молодой человек. Врач его обследовал, назначил лечение, но госпитализировать не стал. На следующий день от отека Квинке молодой человек умер.



«Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врач допустил преступную небрежность, поскольку имея достаточные данные к экстренной госпитализации, полученные в ходе обследования потерпевшего, не направил его своевременно в стационарное отделение. Вследствие дефектов оказания медицинской помощи, допущенных виновным, пациент скончался», — сообщает краевое управление СУ СКР.



Врач признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность на столько же лет. В пользу потерпевших судом взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей.