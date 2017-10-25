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16:08 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье врача наказали ограничением свободы за смерть пациента

В августе прошлого года врач Частинской ЦРБ «допустил преступную небрежность» и не госпитализировал пациента, который в итоге скончался от отека Квинке.

10 августа 2016 года в больницу в связи с затруднительным дыханием обратился молодой человек. Врач его обследовал, назначил лечение, но госпитализировать не стал. На следующий день от отека Квинке молодой человек умер.

«Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врач допустил преступную небрежность, поскольку имея достаточные данные к экстренной госпитализации, полученные в ходе обследования потерпевшего, не направил его своевременно в стационарное отделение. Вследствие дефектов оказания медицинской помощи, допущенных виновным, пациент скончался», — сообщает краевое управление СУ СКР.

Врач признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность на столько же лет. В пользу потерпевших судом взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей.

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