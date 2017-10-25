В Прикамье врача наказали ограничением свободы за смерть пациента
В августе прошлого года врач Частинской ЦРБ «допустил преступную небрежность» и не госпитализировал пациента, который в итоге скончался от отека Квинке.
В августе прошлого года врач Частинской ЦРБ «допустил преступную небрежность» и не госпитализировал пациента, который в итоге скончался от отека Квинке.
10 августа 2016 года в больницу в связи с затруднительным дыханием обратился молодой человек. Врач его обследовал, назначил лечение, но госпитализировать не стал. На следующий день от отека Квинке молодой человек умер.
«Согласно заключению комиссионной
Врач признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность на столько же лет. В пользу потерпевших судом взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей.