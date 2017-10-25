Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ЮКО.
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ЮКО.
В горной местности Теке камал в Тюлькубасском районе
«Сегодня в 14.00 поступило сообщение, что его нашли. Кто именно нашел, пока неизвестно, нет точной информации. Связь с ребятами отсутствует ввиду того, что они в горах. Наши спасатели в срочном порядке выехали на место происшествия. Но снимать тело будут завтра утром, когда будет светло, используя альпинистское снаряжение. Сейчас опасно, надо соблюдать технику безопасности», — по телефону объяснила
Отметим, что это первый трагический итог пропажи людей в горах ЮКО. До этого во всех пяти случаях пропавшие были найдены. Всего спасателям удалось спасти 12 взрослых и 5 детей.