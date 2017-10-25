Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым

В горной местности Теке камал в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области нашли погибшим 26-летнего мужчину, пропавшего 20 октября. В поисковых операциях участвовали сотрудники ДЧС, РОВД, местные жители, волонтеры, родственники и знакомые гражданина.



«Сегодня в 14.00 поступило сообщение, что его нашли. Кто именно нашел, пока неизвестно, нет точной информации. Связь с ребятами отсутствует ввиду того, что они в горах. Наши спасатели в срочном порядке выехали на место происшествия. Но снимать тело будут завтра утром, когда будет светло, используя альпинистское снаряжение. Сейчас опасно, надо соблюдать технику безопасности», — по телефону объяснила пресс-секретарь ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.