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16:17 (мск), источник: Kazinform

Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Пропавший в горах Южного Казахстана мужчина найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ЮКО.

В горной местности Теке камал в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области нашли погибшим 26-летнего мужчину, пропавшего 20 октября. В поисковых операциях участвовали сотрудники ДЧС, РОВД, местные жители, волонтеры, родственники и знакомые гражданина.

«Сегодня в 14.00 поступило сообщение, что его нашли. Кто именно нашел, пока неизвестно, нет точной информации. Связь с ребятами отсутствует ввиду того, что они в горах. Наши спасатели в срочном порядке выехали на место происшествия. Но снимать тело будут завтра утром, когда будет светло, используя альпинистское снаряжение. Сейчас опасно, надо соблюдать технику безопасности», — по телефону объяснила пресс-секретарь ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Отметим, что это первый трагический итог пропажи людей в горах ЮКО. До этого во всех пяти случаях пропавшие были найдены. Всего спасателям удалось спасти 12 взрослых и 5 детей.

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