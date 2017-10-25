В Калининграде более 120 домов остались без тепла из-за аварии
КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Более 120 жилых домов, а также социальные объекты и административные здания в Калининграде остались без горячей воды и отопления
КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Более 120 жилых домов, а также социальные объекты и административные здания в Калининграде остались без горячей воды и отопления
«Из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды осталось 126 жилых домов, 11 социальных объектов и 8 административных зданий Калининграда. Место аварийного повреждения теплотрассы в данный момент устанавливается. В зоне вынужденного отключения — объекты, расположенные в Ленинградском районе города», — сказали в
На предприятии рассчитывают, что устранить повреждение теплотрассы удастся до конца дня. В