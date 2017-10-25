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16:33 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде более 120 домов остались без тепла из-за аварии

КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Более 120 жилых домов, а также социальные объекты и административные здания в Калининграде остались без горячей воды и отопления из-за прорыва теплотрассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципального предприятия «Калининградтеплосеть».

«Из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды осталось 126 жилых домов, 11 социальных объектов и 8 административных зданий Калининграда. Место аварийного повреждения теплотрассы в данный момент устанавливается. В зоне вынужденного отключения — объекты, расположенные в Ленинградском районе города», — сказали в пресс-службе.

На предприятии рассчитывают, что устранить повреждение теплотрассы удастся до конца дня. В пресс-службе главного управления МЧС по региону добавили, что в зоне отключения находятся 2,7 тысячи человек в жилых домах, а также посетители поликлиники, трех детских садов, школы. Без тепла также остался корпус Балтийского федерального университета имени Канта, областной музыкальный и торговый колледжи.

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