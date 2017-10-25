Джигарханян заявил, что у него украли паспорт

Источник: РИА Новости

«Армен Джигарханян заявил в полицию о краже у него паспорта в театре, где он работает. Возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив имени потерпевшего. По данным полиции, мужчина обратился в органы правопорядка 24 октября.

В полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что в период времени с 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина РФ на его имя. Пресс-служба ГУМВД по Москве

По его словам, после проверки полицейские возбудили уголовное дело по статье 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».