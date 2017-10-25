Приговор Чийгозу вступил в законную силу — Верховный суд Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу.
Об этом РИА Новости Крым сообщили в
«Поданные апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Соответствующее распоряжение суд направил в компетентные органы», — рассказали в
Как уточнили в Верховном суде РК, приговор в отношении Чийгоза вступил в законную силу 22 сентября этого года.
В среду адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. По данным украинских СМИ, на данный момент они находятся в Турции и готовятся отправиться на Украину.
Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, приговорили к 2 годам