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17:48 (мск), источник: РИА Крым

Приговор Чийгозу вступил в законную силу — Верховный суд Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

«Поданные апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Соответствующее распоряжение суд направил в компетентные органы», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Верховном суде РК, приговор в отношении Чийгоза вступил в законную силу 22 сентября этого года.

В среду адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. По данным украинских СМИ, на данный момент они находятся в Турции и готовятся отправиться на Украину.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, приговорили к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

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