Приговор Чийгозу вступил в законную силу — Верховный суд Крыма

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

«Поданные апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Соответствующее распоряжение суд направил в компетентные органы», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Верховном суде РК, приговор в отношении Чийгоза вступил в законную силу 22 сентября этого года.

В среду адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. По данным украинских СМИ, на данный момент они находятся в Турции и готовятся отправиться на Украину.