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16:59 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове участились случаи отравления грибами

По заявлениям Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), лишь за октябрь было зарегистрировано 18 случаев отравлений грибами. Особенно опасны подобные отравления для детей.

Источник: Actualitati.md

В этой связи НЦОЗобращает внимание жителей Молдовы, что в случае отравления грибами необходимо незамедлительно обращаться в скорую помощь. Только при оперативной постановке диагноза и своевременном лечении у врачей появляется возможность спасти жизнь больного. Чем быстрее проявляются у человека симптомы отравления, тем более тяжелым является его состояние, пишет bloknot-moldova.md.

Среди основных симптомов отравления грибами отмечают: тошноту; рвоту; сильные боли в животе с диареей до 1015 раз в сутки; повышенную температуру тела; слабый пульс; руки и ноги холодеют; воспаление желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит).

Всего, с начала года было зарегистрировано 35 случаев отравления грибами, в том числе семь случаев отравления детей.

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