В Молдове участились случаи отравления грибами

В этой связи НЦОЗобращает внимание жителей Молдовы, что в случае отравления грибами необходимо незамедлительно обращаться в скорую помощь. Только при оперативной постановке диагноза и своевременном лечении у врачей появляется возможность спасти жизнь больного. Чем быстрее проявляются у человека симптомы отравления, тем более тяжелым является его состояние, пишет bloknot-moldova. md.