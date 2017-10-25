В Молдове участились случаи отравления грибами
По заявлениям Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), лишь за октябрь было зарегистрировано 18 случаев отравлений грибами. Особенно опасны подобные отравления для детей.
По заявлениям Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), лишь за октябрь было зарегистрировано 18 случаев отравлений грибами. Особенно опасны подобные отравления для детей.
В этой связи НЦОЗобращает внимание жителей Молдовы, что в случае отравления грибами необходимо незамедлительно обращаться в скорую помощь. Только при оперативной постановке диагноза и своевременном лечении у врачей появляется возможность спасти жизнь больного. Чем быстрее проявляются у человека симптомы отравления, тем более тяжелым является его состояние, пишет
Среди основных симптомов отравления грибами отмечают: тошноту; рвоту; сильные боли в животе с диареей до 1015 раз в сутки; повышенную температуру тела; слабый пульс; руки и ноги холодеют; воспаление желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит).
Всего, с начала года было зарегистрировано 35 случаев отравления грибами, в том числе семь случаев отравления детей.