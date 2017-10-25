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17:49 (мск), источник: Вести Сочи

Экс-главу городского департамента прокуратура привлекла к ответственности

За нарушение законодательства прокуратура г. Сочи привлекла к административной ответственности бывшего руководителя департамента городского хозяйства.

Источник: Вести Сочи

Муниципальный контракт на ремонт и замену 4 грузопассажирских лифтов в многоэтажному доме на сумму 11 млн рублей был заключен на бесконкурсной основе. Законом предусмотрено, что закупка у единственного поставщика осуществляется только при наличии чрезвычайных ситуаций.

В связи с допущенными нарушениями бывший директор департамента городского хозяйства администрации города был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.

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