Экс-главу городского департамента прокуратура привлекла к ответственности
За нарушение законодательства прокуратура г. Сочи привлекла к административной ответственности бывшего руководителя департамента городского хозяйства.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
За нарушение законодательства прокуратура г. Сочи привлекла к административной ответственности бывшего руководителя департамента городского хозяйства.
Муниципальный контракт на ремонт и замену 4 грузопассажирских лифтов в многоэтажному доме на сумму 11 млн рублей был заключен на бесконкурсной основе. Законом предусмотрено, что закупка у единственного поставщика осуществляется только при наличии чрезвычайных ситуаций.
В связи с допущенными нарушениями бывший директор департамента городского хозяйства администрации города был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.