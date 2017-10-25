Экс-главу городского департамента прокуратура привлекла к ответственности

Муниципальный контракт на ремонт и замену 4 грузопассажирских лифтов в многоэтажному доме на сумму 11 млн рублей был заключен на бесконкурсной основе. Законом предусмотрено, что закупка у единственного поставщика осуществляется только при наличии чрезвычайных ситуаций.