Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грушевский рассказал, куда пропала Регина Дубовицкая
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Названы самые удобные для безвизовых путешествий по миру паспорта
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
СМИ: 53-летняя Ольга Крутая показала фигуру в смелом платье
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинец на внедорожнике въехал в ресторан, в котором только что пообедал

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Водитель на внедорожнике «Лэнд Ровер» въехал в ресторан, в котором только что пообедал. Об этом пишут «Челнинские известия».

По информации издания инцидент случился в 13 часов в ресторане «Фергана» в Набережных Челнах. Мужчина сначала пообедал в этом заведении, а когда сел за руль, то задним ходом повредил колонну и разбил дверь центрального входа.

«Возможно, он перепутал педали газа и тормоза, либо причиной ДТП стала какая-то неисправность автомобиля», — резюмирует издание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Челнинец на внедорожнике въехал в ресторан, в котором только что пообедал
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить слова Собчак о Крыме
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото) 23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями девочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь