Челнинец на внедорожнике въехал в ресторан, в котором только что пообедал
(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Водитель на внедорожнике «Лэнд Ровер» въехал в ресторан, в котором только что пообедал. Об этом пишут «Челнинские известия».
(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Водитель на внедорожнике «Лэнд Ровер» въехал в ресторан, в котором только что пообедал. Об этом пишут «Челнинские известия».
По информации издания инцидент случился в 13 часов в ресторане «Фергана» в Набережных Челнах. Мужчина сначала пообедал в этом заведении, а когда сел за руль, то задним ходом повредил колонну и разбил дверь центрального входа.
«Возможно, он перепутал педали газа и тормоза, либо причиной ДТП стала