Экс-сотрудник комитета промышленности Волгоградской области идет под суд

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина курировал деятельность потребительского рынка на территории региона. В июне 2016 года он узнал, что один из местных коммерсантов собирается открыть бизнес по продаже алкоголя. Предприниматель интересовался чиновников перечнем документов, необходимых для подобного вида деятельности. Сотрудник комитета «разрешил» бизнесмену не тратить время на получение лицензии, обещая за ежемесячное вознаграждение не привлекать его к административной ответственности и оказывать покровительство. «Он заявил коммерсанту, что деньги необходимо передавать ему через одного из специалистов его отдела, который со своей стороны тоже будет оказывать содействие в процветании его бизнеса», — рассказали в СУ СКР.