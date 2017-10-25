Экс-сотрудник комитета промышленности Волгоградской области идет под суд
Сотрудник комитета промышленности и торговли Волгоградской области идет под суд за четыре эпизода получения взяток на общую сумму в 160 000 рублей.
Сотрудник комитета промышленности и торговли Волгоградской области идет под суд за четыре эпизода получения взяток на общую сумму в 160 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина курировал деятельность потребительского рынка на территории региона. В июне 2016 года он узнал, что один из местных коммерсантов собирается открыть бизнес по продаже алкоголя. Предприниматель интересовался чиновников перечнем документов, необходимых для подобного вида деятельности. Сотрудник комитета «разрешил» бизнесмену не тратить время на получение лицензии, обещая за ежемесячное вознаграждение не привлекать его к административной ответственности и оказывать покровительство. «Он заявил коммерсанту, что деньги необходимо передавать ему через одного из специалистов его отдела, который со своей стороны тоже будет оказывать содействие в процветании его бизнеса», — рассказали в СУ СКР.
Предприниматель согласился на такие условия и приносил взятки с июня 2016 года и по январь 2017 года.
Добавим, что правоохранителям удалось задержать чиновника, а вот его пособник смог бежать. Сейчас последний объявлен в розыск.