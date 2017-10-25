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17:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Генпрокуратура возобновила дело о гибели банкира Татишева

Накануне осужденный бизнесмен Муратхан Токмади признался в убийстве известного банкира Ержана Татишева.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура намерена возобновить дело о смерти председателя АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщает пресс-служба ведомства.

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Генпрокуратура в соответствии с постановлением Жамбылского областного суда от 1 июля 2017 года провела расследование вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу по факту причинения смерти Татишеву Е.

Напомним, приговором Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года Муратхан Токмади был осужден по части 1 статьи 101 УК РК (в редакции 1997 года) к 1 году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Татишеву во время охоты в 2004 году.

«В свою очередь, совокупностью собранных доказательств (показания свидетелей, подозреваемого Токмади М., заключения экспертиз и др.) установлено, что фактически смерть Татишева Е. наступила в результате умышленного выстрела в голову, а не вследствие неосторожного обращения с оружием», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Жамбылский областной суд направлено заключение о наличии оснований для отмены приговора в отношении Токмади М. и ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее на телеканале КТК вышел фильм, в котором Токмади признался в убийстве председателя АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева. Как признался Токмади, убийство он совершил намеренно, по заказу беглого банкира Мухтара Аблязова, а в 2004 году он подкупил следствие, чтобы его признали невиновным в убийстве.

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