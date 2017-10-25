Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грушевский рассказал, куда пропала Регина Дубовицкая
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Армен Джигарханян подал на развод
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
СМИ: 53-летняя Ольга Крутая показала фигуру в смелом платье
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже попавшего на камеру во время езды по «встречке» водителя BMW X5 оштрафовали

Ему предстоит выплатить пять тысяч рублей в доход государства.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 25 октября 2017 года, стражи порядка сообщили о привлечении к ответственности водителя дорогой иномарки BMW X5. Нарушение им правил дорожного движение попало на камеру, запись отсмотрели полицейские. Нарушение случилось 22 октября 2017 года. 21-летний водитель за рулем BMW X5 ехал по проспекту Патриотов по встречной полосе.

«Водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

По данным полиции, водителя за последние три года привлекали более двух десятков раз за нарушение ПДД. Из них половина — произошли в 2017-м. Чаще всего водитель превышает скоростной режим.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронеже попавшего на камеру во время езды по «встречке» водителя…
В Воронежской области на трассе «Дон» столкнулись четыре грузовика
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить слова Собчак о Крыме
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото) 23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями девочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь