В Воронеже попавшего на камеру во время езды по «встречке» водителя BMW X5 оштрафовали

Источник: Новости Воронежа

В среду, 25 октября 2017 года, стражи порядка сообщили о привлечении к ответственности водителя дорогой иномарки BMW X5. Нарушение им правил дорожного движение попало на камеру, запись отсмотрели полицейские. Нарушение случилось 22 октября 2017 года. 21-летний водитель за рулем BMW X5 ехал по проспекту Патриотов по встречной полосе.

«Водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей», — рассказали в МВД.