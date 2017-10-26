Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в убийстве квартирантки на Бору Нижегородской области

По версии следствия, днем 5 августа 2017 года в доме в д. Лапино Бор при ссоре с квартиранткой обвиняемый нанес женщине два ножевых ранения. В результате 50-летняя потерпевшая скончалась.

Мужчина вину не признал, он сообщил следователям, что в тот день он якобы вступился за гостя, который находился в его доме. Однако следователи полагают, что в доме во время совершения преступления других людей не было.

Ранее обвиняемый был неоднократно судим. Впервые приговор ему был вынесен в 1963 году. Имеет судимости, в том числе, за совершение аналогичных преступлений. Он уже отбывал наказание за причинение смерти гражданской супруге.