Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в убийстве квартирантки на Бору Нижегородской области
Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в убийстве квартирантки на Бору Нижегородской области. Об этом
Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в убийстве квартирантки на Бору Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, днем 5 августа 2017 года в доме в д. Лапино Бор при ссоре с квартиранткой обвиняемый нанес женщине два ножевых ранения. В результате 50-летняя потерпевшая скончалась.
Мужчина вину не признал, он сообщил следователям, что в тот день он якобы вступился за гостя, который находился в его доме. Однако следователи полагают, что в доме во время совершения преступления других людей не было.
Ранее обвиняемый был неоднократно судим. Впервые приговор ему был вынесен в 1963 году. Имеет судимости, в том числе, за совершение аналогичных преступлений. Он уже отбывал наказание за причинение смерти гражданской супруге.
Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.