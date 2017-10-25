Появилось первое видео из Ишимбая, где при взрыве машины погиб мужчина

Источник: ГТРК Башкортостан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Это видео с места ЧП.

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Весь день сегодня в ишимбайском микрорайоне Смакаево работали эксперты и следователи. Погибшего звали Петр Францев, по предварительной информации, в машине сдетонировал неустановленный предмет, возможно граната.