СМИ: в Лимасоле прогремел взрыв

НИКОСИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду утром в городе Лимасол в Республике Кипр. Как передает газета Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции, взрывное устройство было заложено в арендованный автомобиль.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство большой мощности было размещено на лобовом стекле автомобиля, арендованного иностранным гражданином за несколько часов до инцидента. Имя и национальность иностранца не сообщаются. В полиции отметили, что он прибыл на остров и сразу арендовал этот автомобиль.