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21:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Лимасоле прогремел взрыв

По данным газеты Cyprus Mail, взрывное устройство было заложено в арендованный автомобиль.

НИКОСИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду утром в городе Лимасол в Республике Кипр. Как передает газета Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции, взрывное устройство было заложено в арендованный автомобиль.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство большой мощности было размещено на лобовом стекле автомобиля, арендованного иностранным гражданином за несколько часов до инцидента. Имя и национальность иностранца не сообщаются. В полиции отметили, что он прибыл на остров и сразу арендовал этот автомобиль.

По данным газеты, сведений о пострадавших не поступало. Правоохранительные органы проводят расследование.

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