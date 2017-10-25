Очевидцы: в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ЦУМа

В Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ЦУМа, рассказали очевидцы в социальных сетях. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве.

По словам пользователей соцсетей, это произошло около 21.00, незадолго до закрытия магазина. Вскоре приехала полиция, людей вывели на улицу, здание начали обследовать специалисты.

Позже выяснилось, что поступил звонок от неизвестного. Он сообщил, что в здании заложена бомба.