В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подвергся покушению в Киеве, сообщает его пресс-служба. Депутат получил ранение, его госпитализировали.

​"Только что на Игоря Мосийчук произошло покушение. На выходе из телеканала «Эспрессо», когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице депутата в Facebook.

Телеканал «Эспрессо» со ссылкой на очевидцев уточняет, что взорвался мотоцикл, на котором прибыли двое человек. Один из них получил тяжелое ранение, второй отделался более легкими травмами.

Факт взрыва подтвердили в киевской полиции. «В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе пострадали два человека. На место происшествия выехали все профильные службы», — написала на своей странице в Facebook представитель отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик. Она добавил, что сообщение о взрыве поступило в 22:05.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший заместитель командира батальона «Азов».