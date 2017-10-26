Волгоградский омбудсмен: гибель школьника в туалете — это несчастный случай

«Данная ситуация является несчастным случаем: подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание, у него было кровотечение. Скорая помощь подъехала достаточно оперативно, но его спасти не удалось», — пояснил Ковшиков.
Он добавил, что в данный момент следователи проводят допрос преподавателей и учащихся школы, а также осматривают место происшествия.
По данным областного СК, в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На месте следователи установили, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения.