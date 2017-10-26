Из России в Павлодар экстрадировали подозреваемого в разбойных нападениях

В 2016 году ряд дерзких разбойных нападений, совершённых в Павлодаре, вызвал широкий общественный резонанс, сообщили в прокуратуре области. Шесть участников преступной группы задержаны и преданы суду. Им назначено наказание от 3,5 до 14 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Один из участников группы после совершения преступлений скрылся от полиции и был объявлен в розыск. При взаимодействии с правоохранительными органами России разыскиваемый был задержан на территории Республики Алтай. В декабре 2016 года он экстрадирован на территорию Казахстана.