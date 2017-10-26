Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Правда и мифы о работе патологоанатома
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Пять последних трендов рынка загородной недвижимости в РФ
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
00:14 (мск), источник: Kazinform

Из России в Павлодар экстрадировали подозреваемого в разбойных нападениях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Скрывавшийся на территории России подозреваемый в разбоях экстрадирован в Казахстан и предан суду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2016 году ряд дерзких разбойных нападений, совершённых в Павлодаре, вызвал широкий общественный резонанс, сообщили в прокуратуре области. Шесть участников преступной группы задержаны и преданы суду. Им назначено наказание от 3,5 до 14 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Один из участников группы после совершения преступлений скрылся от полиции и был объявлен в розыск. При взаимодействии с правоохранительными органами России разыскиваемый был задержан на территории Республики Алтай. В декабре 2016 года он экстрадирован на территорию Казахстана.

Действия подозреваемого квалифицированы как разбой, совершённый в особо крупном размере (более 20 миллионов тенге) и грабёж с применением насилия, не опасного для жизни. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело окончено, обвиняемый предан суду, сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медики рассказали, когда выпишут выпавшего с третьего этажа ТРЦ в Алматы ребенка
Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюты - глава Нацбанка
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Мосийчук
Правительство проработает вопрос запрета долевого строительства
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь