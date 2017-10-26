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01:45 (мск), источник: РИА Новости

МВД Украины квалифицировало взрыв в центре Киева как теракт

В результате взрыва пострадали четыре человека, включая депутата Рады Игоря Мосийчука, его охранник погиб. Расследованием происшествия займется СБУ.

Источник: Пресс-служба МВД Украины

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Взрыв в центре Киева, в результате которого ранен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт, расследование займется СБУ, сообщает МВД Украины.

«Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Источник: Пресс-служба МВД Украины

На месте работают оперативная группа и взрывотехники. «Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева», — добавили в МВД.

В результате взрыва, по данным ведомства, пострадали пять человек, включая Мосийчука и его охранника, который позднее скончался в больнице.

«Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений», — говорится в сообщении МВД.

Взрыв в центре Киева у здания телеканала «Эспрессо» прогремел вечером в среду. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, мощность взрывного устройство, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

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