Житель Хабаровска получил срок за нападение на врача-хирурга
Фигуранта уголовного дела отправят в колонию строгого режима.
Фигуранта уголовного дела отправят в колонию строгого режима.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», конфликт произошёл вечером 22 июня. Парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре.
Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую
Мужчину раньше судили за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает