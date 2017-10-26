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03:34 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровска получил срок за нападение на врача-хирурга

Фигуранта уголовного дела отправят в колонию строгого режима.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», конфликт произошёл вечером 22 июня. Парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре.

Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих плеча, множественные ушибы и ссадины. Очевидцы сообщили, что у парня не брали анализы на наличие алкоголя или наркотиков в крови, но он явно не оценивал происходящее трезво. Обвиняемый дожидается вынесения приговора под подпиской о невыезде, хотя следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

Мужчину раньше судили за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил фигуранту один год и восемь месяцев колонии строгого режима.

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