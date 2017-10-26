Житель Хабаровска получил срок за нападение на врача-хирурга

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», конфликт произошёл вечером 22 июня. Парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре.

Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих плеча, множественные ушибы и ссадины. Очевидцы сообщили, что у парня не брали анализы на наличие алкоголя или наркотиков в крови, но он явно не оценивал происходящее трезво. Обвиняемый дожидается вынесения приговора под подпиской о невыезде, хотя следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.