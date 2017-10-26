По факту проседания пролетов на мосту в Приморье проводится проверка
На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.
На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.
По факту проседания трех пролетов моста, расположенного на 50 километре автодороги
Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.