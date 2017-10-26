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03:09 (мск), источник: VLADNEWS

По факту проседания пролетов на мосту в Приморье проводится проверка

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: VLADNEWS

По факту проседания трех пролетов моста, расположенного на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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