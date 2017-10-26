По факту проседания пролетов на мосту в Приморье проводится проверка

По факту проседания трех пролетов моста, расположенного на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск.