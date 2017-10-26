Спасатели потушили с воздуха горящую траву в Хабаровске и ЕАО

Источник: Восток Медиа

Сотрудники МЧС облетели пригород Хабаровска и соседние территории Еврейской автономной области, где вспыхнула сухая трава. Спасатели сбросили на огонь больше 460 тонн воды, потушив возгорания на островах Кабельный и Дачный.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, палы травы наблюдаются на территории дальневосточной столицы и Смидовичского района ЕАО в местах скопления дачных обществ и на незаселённых территориях. В среду, 25 октября, после разведки спасатели решили привлечь для тушения возгорания свои вертолёты Ми-8 и Ми-26. Экипажи воздушных судов в течение дня провели 34 сброса больше 460 тонн воды на кромки очагов огня. Это позволило снизить распространение стихии.

Пожар разгорался сильнее из-за большого количества сухой травы, а также из-за мусора, ветхих деревянных построек, в том числе заброшенных, и не очищенных от растительности участков. Оперативную локализацию пожаров затрудняли сильные порывы ветра. Кроме того, на островные территории автомобильных дорог нет, там только речное сообщение.