Спасатели потушили с воздуха горящую траву в Хабаровске и ЕАО
Ликвидацию пала осложнили мусор, ветхие дома и отсутствие дорог до пригородных островов.
Ликвидацию пала осложнили мусор, ветхие дома и отсутствие дорог до пригородных островов.
Сотрудники МЧС облетели пригород Хабаровска и соседние территории Еврейской автономной области, где вспыхнула сухая трава. Спасатели сбросили на огонь больше 460 тонн воды, потушив возгорания на островах Кабельный и Дачный.
По информации
Пожар разгорался сильнее
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сильное возгорание на островах Кабельный и Дачный было отчётливо видно с правого берега Амура. Дым от пала донёсся до дальневосточной столицы, добавив неприятный запах к гари, которая пришла в Хабаровск из китайской провинции Хэйлунцзян.