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05:07 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели потушили с воздуха горящую траву в Хабаровске и ЕАО

Ликвидацию пала осложнили мусор, ветхие дома и отсутствие дорог до пригородных островов.

Источник: Восток Медиа

Сотрудники МЧС облетели пригород Хабаровска и соседние территории Еврейской автономной области, где вспыхнула сухая трава. Спасатели сбросили на огонь больше 460 тонн воды, потушив возгорания на островах Кабельный и Дачный.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, палы травы наблюдаются на территории дальневосточной столицы и Смидовичского района ЕАО в местах скопления дачных обществ и на незаселённых территориях. В среду, 25 октября, после разведки спасатели решили привлечь для тушения возгорания свои вертолёты Ми-8 и Ми-26. Экипажи воздушных судов в течение дня провели 34 сброса больше 460 тонн воды на кромки очагов огня. Это позволило снизить распространение стихии.

Пожар разгорался сильнее из-за большого количества сухой травы, а также из-за мусора, ветхих деревянных построек, в том числе заброшенных, и не очищенных от растительности участков. Оперативную локализацию пожаров затрудняли сильные порывы ветра. Кроме того, на островные территории автомобильных дорог нет, там только речное сообщение.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сильное возгорание на островах Кабельный и Дачный было отчётливо видно с правого берега Амура. Дым от пала донёсся до дальневосточной столицы, добавив неприятный запах к гари, которая пришла в Хабаровск из китайской провинции Хэйлунцзян.

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