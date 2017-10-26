В Иркутске ликвидировали наркопритон, размещавшийся в квартире

Иркутские полицейские выявили притон для наркозависимых, размещавшийся в одной из квартир в Октябрьском районе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Сыщики установили, что ранее судимый 43-летний иркутянин в одном из домов на улице Волжской систематически предоставлял свою квартиру в качестве притона для наркозависимых. «Заведение» ликвидировали правоохранители. Во время обысков в квартире изъяты использованные шприцы и иные предметы, используемые наркоманами.