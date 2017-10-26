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04:27 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске виртуальный мошенник получил реальный срок

Злоумышленник успел «заработать» более 200 тысяч рублей.

Интернет-мошенник в Хабаровске получил пять лет колонии. Наказание в виде реального срока настигло злоумышленника только со второго раза.

Мужчина размещал на популярных сайтах объявления о продаже автомобильных запасных частей и агрегатов. Когда заинтересованные клиенты обращались к мошеннику, он представлялся работником специализированной коммерческой фирмы и просил за товар внести полную предоплату. Как только деньги поступали на указанный счет, фигурант прерывал контакты с покупателем. Полученные деньги он тратил на собственные нужды. Всего мошенник похитил 225 тысяч рублей.

Полицейские установили, что 24-летний злоумышленник родом из Биробиджана, в Хабаровске проживал без постоянной регистрации. В ходе обыска квартиры правоохранители изъяли банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, сотовые телефоны с сим-картами различных операторов мобильной связи, компьютерную технику, а также пневматический пистолет.

Ранее мошенник уже привлекался за подобную деятельность. В 2016 году за аналогичные операции с восемью «клиентами» ему вынесли приговор в виде условного срока. Однако это не остановило мужчину, и он продолжил обманывать интернет-пользователей. Всего жертвами злоумышленника стали 13 человек из Сибири, Урала и западных регионов России.

Новый приговор уже вступил в законную силу.

Торговля «призрачными» автозапчастями популярна среди мошенников. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о деятельности «коллеги» 24-летнего злоумышленника. На торговле несуществующими автозапчастями он «заработал» 1,5 миллиона рублей и обманул не менее 39 жителей России.

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