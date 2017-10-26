В Приморье из-за ОРВИ приостановлены занятия в 11 детских садах

В Приморском крае из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 11 дошкольных учреждениях и одной школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Приморье расценивается как обычная, превышение эпидемического порога не зарегистрировано», — уточнили в профильном ведомстве.

По состоянию на 23 октября привито свыше 740 тыс. человек, в том числе 559,7 тыс. взрослых и 180,3 тыс. детей. Охвачено 39% населения.