Подростки разрушили могилы на кладбище в Усольском районе Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Подростки разрушили надгробья у могил на кладбище в Усольском районе Иркутской области. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщение в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Усольский» поступило в 17.00, 24 октября.

— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Ими оказались учащиеся местной средней общеобразовательной школы. Подростков поставили на учет, их родителей привлекут к административной ответственности. Ранее дети в инспекции по делам несовершеннолетних не состояли — отметили в ведомстве.