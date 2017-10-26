Подростки разрушили могилы на кладбище в Усольском районе Иркутской области
В настоящее время полиция рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности родителей.
В настоящее время полиция рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности родителей.
Подростки разрушили надгробья у могил на кладбище в Усольском районе Иркутской области. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сообщение в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Усольский» поступило в 17.00, 24 октября.
— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Ими оказались учащиеся местной средней общеобразовательной школы. Подростков поставили на учет, их родителей привлекут к административной ответственности. Ранее дети в инспекции по делам несовершеннолетних не состояли — отметили в ведомстве.
Родителям может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей.