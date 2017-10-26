Нашёлся 64-летний водитель с Украины, который пропал в Перми 20 октября
Мужчину ограбили — украли деньги и телефон, поэтому он не мог сообщить родным, где находится.
Мужчину ограбили — украли деньги и телефон, поэтому он не мог сообщить родным, где находится.
Нашёлся 64-летний водитель с Украины, который пропал в Перми. Мужчину ограбили — украли деньги и телефон, поэтому он не мог позвонить родным.
Валерий Борисович Хренов, который работал водителем и приезжал в Пермь на заработки, пропал 20 октября этого года. Он должен был сесть на поезд до Москвы, однако ни в столицу, ни домой так и не приехал. Родные пытались до него дозвониться, однако на звонки он не отвечал. Они переживали, что мужчина мог стать жертвой грабителей, так как при нем были заработанные деньги. Как выяснилось позже, их опасения подтвердились.
Администраторы сообщества в социальной сети «ЧП ДТП Пермь» рассказали, что дочь пропавшего сообщила им — отец нашёлся. Он не мог позвонить родным, так как стал жертвой ограбления: у него украли не только деньги, но и телефон.
«Слава богу, он доехал домой», — написала дочь Валерия Борисовича администраторам сообщества.