Нашёлся 64-летний водитель с Украины, который пропал в Перми 20 октября

Валерий Борисович Хренов, который работал водителем и приезжал в Пермь на заработки, пропал 20 октября этого года. Он должен был сесть на поезд до Москвы, однако ни в столицу, ни домой так и не приехал. Родные пытались до него дозвониться, однако на звонки он не отвечал. Они переживали, что мужчина мог стать жертвой грабителей, так как при нем были заработанные деньги. Как выяснилось позже, их опасения подтвердились.