Клубы черного дыма в центре Хабаровска попали в объектив очевидцев
На месте возгорания работают пожарные.
На месте возгорания работают пожарные.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
Возгорание на улице Тургенева в Центральном районе Хабаровска тушат в эти минуты пожарные. По предварительной информации, огонь охватил одноэтажное, заброшенное строение, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник
— На улице Тургенева произошло возгорание в одноэтажном, деревянном доме № 63. По предварительным данным, здание нежилое, заброшенное. Сейчас там работают четыре автоцистерны и 15 человек личного состава, ведется тушение. Информации о пострадавших нет, — рассказала Екатерина Потворова.
Следует отметить, клубами черного дыма в этом районе Хабаровска местных жителей уже не удивишь. Так, в минувшую среду, нешуточный пожар тушили на левом берегу Амура. Огонь, бушующий буквально на расстоянии вытянутой руки от дальневосточного центра, жители и гости города могли наблюдать в тот день с самого утра. Тяжелую артиллерию — вертолеты — на ликвидацию огня бросили уже после обеда. Борьба со стихией в этот день продолжалась до вечера.