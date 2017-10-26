Клубы черного дыма в центре Хабаровска попали в объектив очевидцев

— На улице Тургенева произошло возгорание в одноэтажном, деревянном доме № 63. По предварительным данным, здание нежилое, заброшенное. Сейчас там работают четыре автоцистерны и 15 человек личного состава, ведется тушение. Информации о пострадавших нет, — рассказала Екатерина Потворова.

Следует отметить, клубами черного дыма в этом районе Хабаровска местных жителей уже не удивишь. Так, в минувшую среду, нешуточный пожар тушили на левом берегу Амура. Огонь, бушующий буквально на расстоянии вытянутой руки от дальневосточного центра, жители и гости города могли наблюдать в тот день с самого утра. Тяжелую артиллерию — вертолеты — на ликвидацию огня бросили уже после обеда. Борьба со стихией в этот день продолжалась до вечера.