Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
05:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Клубы черного дыма в центре Хабаровска попали в объектив очевидцев

На месте возгорания работают пожарные.

5
фотографий

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Возгорание на улице Тургенева в Центральном районе Хабаровска тушат в эти минуты пожарные. По предварительной информации, огонь охватил одноэтажное, заброшенное строение, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.

— На улице Тургенева произошло возгорание в одноэтажном, деревянном доме № 63. По предварительным данным, здание нежилое, заброшенное. Сейчас там работают четыре автоцистерны и 15 человек личного состава, ведется тушение. Информации о пострадавших нет, — рассказала Екатерина Потворова.

Следует отметить, клубами черного дыма в этом районе Хабаровска местных жителей уже не удивишь. Так, в минувшую среду, нешуточный пожар тушили на левом берегу Амура. Огонь, бушующий буквально на расстоянии вытянутой руки от дальневосточного центра, жители и гости города могли наблюдать в тот день с самого утра. Тяжелую артиллерию — вертолеты — на ликвидацию огня бросили уже после обеда. Борьба со стихией в этот день продолжалась до вечера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Четверг в Хабаровске: пасмурно, безветренно и прохладно
Засланные казачки: браконьеры внедряются в общины КМНС Хабаровского края
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь