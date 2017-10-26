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07:11 (мск), источник: ЕАН

Двадцать шесть ран от ударов тупым предметом: новые подробности «полицейского» убийства в Нижнем Тагиле

Сотрудники нижнетагильской полиции Дмитрий Панов и Егор Ялунин, подозреваемые в убийстве задержанного, заключены под стражу до 7 декабря решением Дзержинского районного суда.

Им официально предъявлены обвинения по статьям «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия» УК РФ.

Напомним, по версии семьи погибшего горожанина Станислава Головко, 27 сентября полицейские забрали мужчину на допрос по подозрению в краже. После этого он скончался в больнице.

Арестованные свою вину не признают. «26 ран от ударов тупым предметом, 9 сломанных ребер, проломленная в 3 местах лобная кость, раздробленные пальцы на ногах и руках — это еще не все травмы, которые по версии следствия причинили Головко оперативные сотрудники отдела полиции № 17 города Нижний Тагил Панов и Ялунин», — прокомментировал решение суда адвокат Алексей Бушмаков.

О результатах внутренней полицейской проверки по факту трагедии информации пока не поступало.

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